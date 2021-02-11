Россия может стать центром медицинского туризма на волне успеха «Спутника V»

Вакцина от COVID-19 «Спутник V» может принести России глобальный успех. Об этом пишет Washington Post. Еще в недавнем прошлом разговоры о российском препарате вызывали насмешку. Но на прошлой неделе авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал материал, в котором рассказывалось о положительных итогах третьей стадии испытаний «Спутника V» на добровольцах. В статье отмечалось, что проделанная работа подтвердила высокую безопасность препарата и его эффективность на уровне 91,6%. По мнению издания, медицинская разработка может «мягкой силой» принести победу РФ.

В туристической отрасли готовят проект «вакцинного туризма». Разработку программы специальных чартерных рейсов для групп от 100 человек подтвердили в «Интуристе», отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари».

– Вирусологи считают, что «вакцинные» путешествия — хорошая идея, поскольку так Россия может стать мировым центром медицинского туризма. Прививки начали делать более чем в 50 странах мира. Но остается еще много мест, где нет вакцины от COVID-19, и неизвестно, когда она появится. Многие иностранные посольства в Москве начали вакцинацию своих сотрудников.

В российских СМИ уже появились цифры, сколько Россия сможет заработать на экспорте вакцины. Называется цифра в $100 млрд. С нашей сточки зрения, эта цифра завышенная, но заработать $30-40 млрд на экспорте для России вполне реально. Эта сумма сопоставима с годовым объемом продаж «Газпрома» на европейском рынке. Мое мнение, что вакцина «Спутник V» более высокотехнологична и востребована, чем Facebook, iPhone и другие изобретения человечества. А российские ученые достойны Нобелевской премии.

Как обстоят дела с вакцинацией в самой России? Российский официальные лица не раз говорили, что вакцинация самих россиян в приоритете. Пока даже в Москве бесплатная вакцинация в государственных поликлиниках — это очередь и часто трудно дозвониться. Однако в частных клиниках с этим проблем нет. Цена вакцинации начинается от $25, всего нужно сделать две прививки, что достаточно доступно. Автор данных строк уже привился в сети московских частных клиник, во втором случае ночью было недомогание и общее чувство дискомфорта. В остальном все прошло без проблем. Полная защита наступает через три недели после повторной вакцинации. И в будущем я планирую сдать тест на антитела.