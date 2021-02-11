В Иркутске на рынке «Знаменский» снесут самовольную постройку

В Иркутске в ближайшее время демонтируют торговый объект, расположенный на территории рынка «Знаменский» вдоль улицы Баррикад. Сносимый объект капитального строительства является самовольной постройкой, сообщает пресс-служба мэрии.. Он возведен без получения разрешения на строительство на земельном участке, который не был предоставлен городом в установленном законом порядке.

В настоящий момент арендаторы освобождают занимаемые помещения. Об этом сообщили в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города.

В ходе предварительной беседы специалистов КУМИ с собственником рынка «Знаменский», достигнута договоренность о том, что арендаторам предоставят другие торговые площади на территории рынка.

– Данный торговый павильон расположен на муниципальном земельном участке, который планируется под расширение автомобильной дороги. При этом, возведение незаконной постройки привело к сужению тротуара. По нему небезопасно передвигаться пешеходам, возникают сложности по его надлежащему содержанию, особенно в зимний период. Все работы ведутся строго в соответствии с действующим законодательством в предусмотренные сроки, – пояснил заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска Сергей Кладов.