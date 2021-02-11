Жители Иркутской области смогут проголосовать за объекты благоустройства

В апреле жители региона смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году, сообщают в областной администрации.

Голосование на онлайн-платформе по программе «Формирование комфортной городской среды» пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Сейчас идёт наполнение сайта информацией – списком объектов благоустройства в муниципалитетах.

В Иркутской области в этом году участие в голосовании примут 17 муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тысяч человек. В списке: Иркутск, Ангарск, Братск, Черемхово, Зима, Саянск, Хомутово, Марково и другие города и поселения.

Если голос по объектам 2022 года отдан, то можно выбирать дизайны будущих проектов.

Иркутяне уже имеют опыт голосования по выбору территорий благоустройства. В этом году в планах привести в порядок 14 мест в четырёх округах Иркутска. Теперь, чтобы не искать объекты на различных сайтах муниципальных образований, появится одна общая площадка.