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Студенты разработают проект развития неосвоенных территорий Иркутска

​В мэрии уже провели сессию по разработке концепции инвестиционного развития Боковской протоки Ленинского района, сообщают в городской администрации.

Как пояснил и.о. заместителя мэра Иван Фоминых – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Иван Фоминых, в течение трех месяцев будет работать «проектный офис» по разработке инвестпроекта. В последующем проект будет представлен на общественное обсуждение.

В ноябре прошлого года между администрацией и агентством инвестиционного развития Иркутской области было подписано соглашение о сотрудничестве. Также разработан регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», специалисты сопровождают инвестиционные проекты в сфере производства, спорта, туризма и отдыха. Их реализация осуществляется на принципах муниципально-частного партнерства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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