За прошедшие 12 лет в России выдали в среднем одну ипотеку на пять семей

По подсчетам Циан, с каждым годом на 10 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотек, приходится все большая доля ипотечного рынка.

По итогам 2020 года 41% ипотек было выдано в 10 регионах РФ. В 2019, 2018 и 2017 годах доля составляла 40%. В 2016 году – 39%, 2015 году – 38%. Для сравнения – в посткризисный 2010 год на 10 регионов также приходилось 38% ипотечных сделок.

Список субъектов-лидеров на протяжении последних шести лет практически не меняется: в 2016-2017 гг. Самарскую область, входившую в топ-10 лидеров, заменил Красноярский край. В 2018 году его в свою очередь вытеснила Новосибирская область.

Примечательно, что Москва – текущий лидер по количеству выданных ипотек – является таковым с 2016 года по 2020 год. В 2015 году первое место занимала Московская область, второе – Санкт-Петербург, Москва была только на третьем месте по количеству выданных ипотек. Одновременно Москва – единственный регион, входящий в топ-3 по количеству ипотек за последние 12 лет – с 2009 по 2020 гг. В 2010-2012 гг. в тройку также входили Тюменская область и Татарстан.

Более того, с 2010 по 2012 гг. именно Тюменская область была на первом месте по числу ипотек, что связано с большим количеством сотрудников, занятых в нефтегазовом секторе, с высокой платёжеспособностью. Наличие потенциала для развития рынка ипотечного кредитования позволяет на протяжении последних 12 лет Тюменской области быть в числе лидеров по количеству кредитных сделок. Татарстан в свою очередь также является лидером по заработной плате Приволжского федерального округа.

Лидер по количеству ипотечных сделок

Платежеспособность населения – не единственный фактор, оказывающий влияние на объемы ипотечного кредитования. Циан отмечает, что список лидирующих по числу ипотек регионов на 80% совпадает со списком (топ-10) субъектов РФ с наибольшим объемом ввода жилья девелоперами. Исключение - Башкортостан и Новосибирская область – являясь лидерами по числу ипотек с 2015 года, регионы не входят в топ-10 по объемам ввода индустриального жилья.

Одновременно в «аутсайдерах» по количеству выданных ипотек (2014-2020 гг.) оказались регионы, в которых объем ввода жилья девелоперами оказался минимальным за эти же шесть лет в целом по РФ: Чукотский АО, Алтай и Еврейская АО. Небольшое число ипотек также в Ингушетии, что объясняется структурой спроса (еще смещением в пользу ИЖС). Таким образом, именно дефицит нового предложения и фактически отсутствие девелоперской активности ограничивает возможности проживающих для покупки жилья

С кризиса 2009 года в России выдано порядка 10,5 млн ипотек

Всего с 2009 года в России было выдано порядка 10,57 млн ипотечных кредитов. То есть почти каждая пятая семья в России (один кредит на 5,2 семей) после кризиса 2007-2008 гг. смогла улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. В зависимости от округа, распределение кредитов оказалось неравномерным. Почти четверть всех ипотек были выданы в Приволжском ФО – один кредит в среднем пришелся на 4,4 семьи. Чуть меньше выдано кредитов в Центральном ФО – в среднем 1 кредит на 6 семей. Минимальные показатели отмечены для Северо-Кавказского ФО, на который из 10,5 млн выданных ипотек приходится всего 2% - в среднем один кредит на 10 семей.

Эксперты Циан рассчитали, на сколько семей в разрезе отдельных субъектов приходится один выданный кредит с 2009 года. Лидером по числу ипотек с 2009 по 2020 год стала Москва (порядка 590 тыс. кредитов - 5,6% от всего кол-ва по РФ). Однако в пересчете на число московский семей один кредит приходится только на каждые 7,5 домохозяйств. На втором месте находится Московская область (540 тыс. кредитов) – ненамного меньше, чем в столице, однако один кредит приходится уже на 5,1 семей – средний по стране показатель. Замыкает тройку лидеров по числу выданных кредитов Тюменская область (470 тыс. ипотек – один кредит в среднем на 2,6 семей).

Наименьшее число ипотек среди всех субъектов РФ с 2009 по 2020 годы отмечено в Ингушетии (1,9 тыс.) – в среднем один кредит на 36 семей, это самый низкий по всей стране показатель. В Чукотском АО (который также входит в список регионов с наименьшим числом сделок) выдано 4,1 тыс. ипотек – в среднем один кредит на 5,3 семьи, что соответствует общероссийским показателям. В тройке регионов по минимальному количеству заключенных договоров также Чечня (8,1 тыс. ипотек – один договор на 32 семьи). Небольшое число ипотек на семьи (один кредит на 24 семьи) – в Дагестане. Северо-Кавказский ФО отличается высокой востребованностью индивидуального, а не индустриального строительства, чем и объясняется низкая доля ипотечных кредитов на семью.

Наибольшее число кредитов в пересчете на количество семей с 2009 по 2020 года банки выдали в Тюменской области (один кредит на 2,6 семьи), Татарстане (на 3,3 семьи), а также в Удмуртии, Чувашии и Якутии (на 3,5 семьи в среднем).

«Благодаря снижению ставок и все большей востребованности ипотечного кредитования, с каждым годом увеличивается общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – В 2009 году, сразу после кризиса, на одного городского жителя приходилось в среднем 21,8 кв. м. По итогам 2019 года – уже 25,9 кв. м. Рост – на 19%. Тем не менее, из-за дефицита нового строительства, жители отдельных регионов практически не проявляют активность, не имея возможности выбора новых проектов. Поэтому только за счет снижения ипотечной ставки добиться равномерного роста обеспеченности жильем не удастся – необходимо стимулировать девелоперскую активность, к примеру, с помощью государственно-частного партнерства или дополнительных субсидий».