Опубликован топ-10 российских регионов по количеству ипотек

Уровень заработной платы и объемы ввода жилья определяют лидеров среди регионов РФ по количеству ипотек, такой вывод делают аналитики ЦИАН.

Список субъектов-лидеров на протяжении последних шести лет практически не меняется: в 2016-2017 гг. Самарскую область, входившую в топ-10 лидеров, заменил Красноярский край. В 2018 году его в свою очередь вытеснила Новосибирская область.

ТОП-10 регионов по ипотечному кредитованию на 80% совпадает с десятком регионов по объему ввода жилья девелоперами. Исключение - Башкортостан и Новосибирская область – являясь лидерами по числу ипотек с 2015 года, регионы не входят в топ-10 по объемам ввода индустриального жилья. Одновременно в «аутсайдерах» по количеству выданных ипотек (2014-2020 гг.) оказались регионы, в которых объем ввода жилья девелоперами оказался минимальным за эти же шесть лет в целом по РФ: Чукотский АО, Алтай и Еврейская АО.

Аналитики ЦИАН отмечают, после кризиса 2008 года (с 2009 по 2020 гг.). в России выдано 10,5 млн ипотек – в среднем один кредит на каждые пять российский семей. Циан посчитал, в каких регионах приходится большее число кредитов на каждую семью, а где ипотека не пользуется спросом.

Напомним, за 2020 год жители Иркутской области оформили более 26 тыс. ипотечных договоров, что на четверть больше, чем в 2019 году. При этом объем ипотечного кредитования в регионе увеличился почти в полтора раза. Общая сумма выданных населению средств на покупку недвижимости превысила 58 млрд рублей. Средняя сумма кредита на приобретение жилья в 2020 году составила 2,2 млн рублей.

Топ-10 регионов по количеству заключенных сделок после валютного кризиса (2015-2020 гг.).

Доля по кол-ву выданных ипотек, 2015-2020 гг. Москва 5,8% Московская область 5,2% Санкт-Петербург 4,6% Тюменская область 4,4% Республика Татарстан 3,9% Республика Башкортостан 3,4% Свердловская область 3,4% Челябинская область 3,1% Краснодарский край 2,9% Новосибирская область 2,6% Остальные регионы 61%

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ