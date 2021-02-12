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Опубликован топ-10 российских регионов по количеству ипотек

Уровень заработной платы и объемы ввода жилья определяют лидеров среди регионов РФ по количеству ипотек, такой вывод делают аналитики ЦИАН.

Список субъектов-лидеров на протяжении последних шести лет практически не меняется: в 2016-2017 гг. Самарскую область, входившую в топ-10 лидеров, заменил Красноярский край. В 2018 году его в свою очередь вытеснила Новосибирская область.

ТОП-10 регионов по ипотечному кредитованию на 80% совпадает с десятком регионов по объему ввода жилья девелоперами. Исключение - Башкортостан и Новосибирская область – являясь лидерами по числу ипотек с 2015 года, регионы не входят в топ-10 по объемам ввода индустриального жилья. Одновременно в «аутсайдерах» по количеству выданных ипотек (2014-2020 гг.) оказались регионы, в которых объем ввода жилья девелоперами оказался минимальным за эти же шесть лет в целом по РФ: Чукотский АО, Алтай и Еврейская АО. 

Аналитики ЦИАН отмечают, после кризиса 2008 года (с 2009 по 2020 гг.). в России выдано 10,5 млн ипотек – в среднем один кредит на каждые пять российский семей. Циан посчитал, в каких регионах приходится большее число кредитов на каждую семью, а где ипотека не пользуется спросом.

Напомним, за 2020 год жители Иркутской области оформили более 26 тыс. ипотечных договоров, что на четверть больше, чем в 2019 году.  При этом объем ипотечного кредитования в регионе увеличился почти в полтора раза. Общая сумма выданных населению средств на покупку недвижимости превысила 58 млрд рублей. Средняя сумма кредита на приобретение жилья в 2020 году составила 2,2 млн рублей. 

Топ-10 регионов по количеству заключенных сделок после валютного кризиса (2015-2020 гг.).

 

Доля по кол-ву выданных ипотек, 2015-2020 гг.

Москва

5,8%

Московская область

5,2%

Санкт-Петербург

4,6%

Тюменская область

4,4%

Республика Татарстан

3,9%

Республика Башкортостан

3,4%

Свердловская область

3,4%

Челябинская область

3,1%

Краснодарский край

2,9%

Новосибирская область

2,6%

Остальные регионы

61%

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ


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