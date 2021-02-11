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Патент для общепита и розничной торговли в Приангарье снижен в два раза

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8 февраля 2021 года подписан Закон Иркутской области №3-оз «О внесении изменения в статью 2 закона Иркутской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Иркутской области», в соответствии с которым в 2021 году размер потенциально возможного к получению годового дохода в целях расчета налога по патенту для сфер розничной торговли и общественного питания уменьшен в два раза.

Таким образом, налоговая нагрузка для предпринимателей, осуществляющих деятельность в указанных сферах бизнеса, снизится вдвое. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования (09.02.2021) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. В связи с этим патенты со сроком действия с 1 января будут пересчитаны в соответствии с новой редакцией регионального закона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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