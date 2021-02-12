Прогноз по ставке Банка России

Мы полагаем, что вопреки рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) на ближайшем заседании Банк России оставит ключевую ставку без изменений, то есть она по-прежнему будет составлять 4,25%. Напомним, Банку России в 2021 году стоит снизить ставку еще на 0,5 п.п., говорится в заключении миссии МВФ.

Решение оставить ставку неизменной никак не скажется на курсе рубля, оно ожидаемо. Процентные ставки по вкладам и ипотеке не изменятся. Мы полагаем, что ставка будет неизменной в течение всего года. В конце 2021 года или в начале 2022 года начнется ее повышение. Снижение ставки ускорит бегство вкладчиков коммерческих банков на фондовый рынок, в России уже около 10 млн. брокерских счетов. Это очень существенный риск. Новые санкции США и Евросоюза могут вызвать биржевую панику и обнулить сбережения россиян. Снижение ставки ускорит долларизацию экономики и отток капитала.

Еще больше усугубит дефицит инвестиций. Поэтому думаю, что снижение ставки — это плохая идея. Таргет ЦБ РФ по инфляции составляет 4%, логично видеть ключевую ставку в коридоре 6-7%. Видимо, данный уровень будет долгосрочным ориентиром для Банка России. В заключение стоит сказать, что на фоне роста нефтяных цен в 2021 году мы ожидаем укрепления российского рубля до 65-67 за доллар США и выхода долларового индекс РТС на 2000 пунктов.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»