Как победить инфляцию?

Российское правительство сильно ей обеспокоено.

К шоку, вызванному ограничениями, связанными с COVID-19, добавилась новая проблема. Не секрет, что из-за ограничений многие потеряли работу или в зарплате. А теперь еще и рост цен, который превысил таргет Банка России в 4%. Правительство пытается ограничивать экспорт, вмешиваться в рыночный механизм другими методами. Действует, как пожарная команда. Так можно было действовать 30 лет назад, но не сейчас.

Вместе с тем, есть фундаментальная причина разгона инфляции, о которой стараются не говорить в Министерстве Финансов и Банке России. Это политика слабого рубля. Нынешний всплеск инфляции — это прямое следствие резкого снижения ключевой ставки и девальвации рубля прошлого года. Слабый рубль ведет не только к росту цен и инфляционных ожиданий. Он провоцирует отток капитала. Делает невозможным бизнес планирование компаний. Ведет к недоверию к российской валюте в России и СНГ.

Решить проблему инфляции можно только через политику сильного рубля. Подъем цен на нефть нам однозначно в помощь. Не стоит бояться уже сейчас, не дожидаясь завершения рецессии, повышать ключевую ставку, которая сейчас находится в отрицательной плоскости. Уже в текущем году ключевая ставка Банка России должна быть в коридоре 5-6%. Выход экономики из рецессии произойдет сразу после снятия ограничений. Здесь свое слово должны сказать медики, а не экономисты. Особенно учитывая тот факт, что вакцина у нас своя.

Комфортным уровнем для экономики будет курс 55-65 руб. за доллар и 66-72 руб. за евро — приемлемо для бюджета, экспортеров, неплохо для финансового рынка, граждан и корпоративного сектора. Ну и в заключение стоит сказать, что деноминацию рубля в соотношении один к 100 также не плохо будет провести. Копейку, однозначно, никто не отменял.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»