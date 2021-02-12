Мутко предложил продлить программу льготной ипотеки

В свою очередь он считает, что программу нужно прекратить в тех регионах, где цены выросли особенно сильно, сообщает РБК.

По его словам, рост цен больше 19% нивелирует эффект от программы.

Гендиректор корпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что, для того чтобы продлить программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года, нужно внести в нее изменения. «Если рекордными темпами выдавать ипотеку на первичный рынок, особенно в той десятке городов, где цены улетели за 20%, то, в принципе, такого эффекта эта антикризисная поддержка не дает», — заявил Мутко в интервью телеканалу РБК.

Глава «Дом.РФ» отметил, что программа льготной ипотеки задумывалась не столько как механизм поддержки застройщиков, сколько как мера для поддержки граждан, у которых упали доходы. «Если кто-то [застройщик или покупатель] перестает получать выгоду от программы, ее нужно либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки», — сказал он. Мутко привел оценки госкорпорации, согласно которым рост цен на жилье более чем на 19% нивелирует выгоду от программы льготной ипотеки для покупателя: «Здесь выигрывают застройщики и банк». По его словам, чтобы продолжить программу, нужно «найти регионы, где сейчас нет такого роста цен, где есть неудовлетворенный спрос».

Мутко отметил, что если в регионах, где существенно выросли цены, прекратить действие программы льготной ипотеки, то застройщики сами начнут снижать цены.