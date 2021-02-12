Демографический след пандемии сохранится на 15 лет

Смертность в 2020–2021 годах и потери рабочих дней снизят уровень реального ВВП России 2021 года на 0,2–0,9%, сообщает РБК со ссылкой на аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Диапазон оценки отражает неопределенность некоторых параметров расчета, таких как избыточная смертность 2021 года и доля умерших от коронавируса в трудоспособном возрасте.

Как пояснил РБК заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, руководивший расчетами, базовый метод заключается в использовании производственной функции (зависимости ВВП от факторов производства), которая позволяет оценить, как меняется ВВП в зависимости от изменения численности активной рабочей силы. АКРА рассчитало два сценария численности активной рабочей силы к 2032 году — с пандемией и без.

В результате пандемии дополнительная (избыточная) смертность 2020 года составила 360 тыс. человек (по сравнению с прогнозом в отсутствие пандемии), а в 2021 году составит от 100 тыс. до 250 тыс. человек, оценивает АКРА. Исходя из оценок агентства, 25–45% людей, умирающих в связи с коронавирусом, находятся в трудоспособном возрасте — таков негативный эффект пандемии на численность рабочей силы.

К 2030 году демографический «след» пандемии уменьшится до 0,04–0,18%, но не сойдет на нет и через 15 лет после ее окончания, следует из расчетов Куликова. Оценка АКРА включает в себя не только потери ВВП от смертности и временной нетрудоспособности, но и от сокращения миграционного притока в 2020–2021 годах. Из-за возросшей на фоне пандемии COVID-19 смертности и сокращения общей численности населения страны потенциальные темпы роста российской экономики уменьшатся на 0,2 п.п. в среднесрочной перспективе, оценил для РБК директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.