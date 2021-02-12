Единовременные выплаты произведут жителям осажденного Севастополя

Путин выделил более 80 миллионов рублей на выплаты по 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», сообщают РИА Новости.

«Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 83 175 тысяч рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя"», – говорится в распоряжении.

Ранее президент РФ подписал указ о единовременной выплате ветеранам. В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин подписал Указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Выплаты в размере 75 000 рублей произведут в конце апреля, начале мая 2020 года. Согласно указу их получат ветераны РФ, постоянно проживающие в России, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике.