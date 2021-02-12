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В Иркутской области возбудили два уголовных дела о контрабанде лесоматериалов на 300 млн рублей

В Иркутской области пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в контрабанде лесоматериалов, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия члены преступного сообщества, в которую вошли четверо жителей Иркутской области и трое граждан Китая, путем использования фирм, оформленных на подставных лиц, незаконно экспортировали в Китай лесоматериалы на сумму свыше 300 млн рублей.

Всего в результате деятельности преступной организации ее участниками за 2017-2020 годы совершено 11 особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов общим объемом более 55 тыс.м3, а также ряд иных тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины.

В настоящее время по фактам контрабанды лесоматериалов предъявлено обвинение 7 фигурантам, 3 лицам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного – домашний арест. Трое иностранных граждан, входящих в состав преступной организации, объявлены в федеральный розыск.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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