Держатели карт S7 от Примсоцбанка станут ближе к полётам

Примсоцбанк запускает акцию для держателей карт c программой S7 Priority – «Стань ближе к полёту». В период с 12 февраля по 09 марта 2021 года за безналичные операции, оплату товаров и услуг клиентам банка будут начисляться дополнительные мили.



- Дополнительные мили будут начислены до 31 марта. Учитывая, что границы начинают постепенно открываться, такая акция – это отличная возможность, наконец, отправиться в путешествие и при этом сэкономить на оплате билетов, - комментирует Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



• Так, для получения дополнительных 2 000 миль клиенту необходимо провести безналичные операции по карте на сумму от 60 000 рублей;

• Для получения дополнительных 1 000 миль клиенту необходимо провести безналичные операции по карте на сумму от 40 000 рублей;

• Для получения приветственных 1000 миль клиенту необходимо провести единовременную операцию по карте на сумму от 3 000 рублей.



Отметим, приветственные мили начисляются клиентам, которые не произвели по карте ни одной операции с момента выпуска карты в течение 3-х месяцев. Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

