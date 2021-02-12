ПСБ нарастил чистую прибыль по МСФО до 26 млрд рублей в 2020 году

Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 2020 год составила 25,9 млрд рублей, что на 78% выше, чем за 2019 год.

«Банк продемонстрировал сильный финансовый результат, доказав эффективность бизнес-модели даже в непростых для российской экономики условиях. Чистая прибыль увеличилась почти на 80%, рентабельность капитала составила 12,1%. Ключевые источники прибыли – чистые процентные доходы, чистые комиссионные доходы – показали значительный рост на фоне наращивания объемов бизнеса и повышения операционной эффективности банка. Развитие функции опорного банка для предприятий ОПК, активное участие в госпрограммах поддержки бизнеса и населения и органический рост в ключевых бизнес-сегментах способствовали уверенному росту кредитного портфеля и портфеля привлечений. Контроль за операционными расходами на фоне роста объемов бизнеса обеспечил улучшение показателей операционной эффективности банка. При этом консервативная политика управления рисками позволила нам сохранять высокое качество портфеля и комфортную стоимость риска. Сильная динамика ключевых операционных показателей банка была отмечена ведущими рейтинговыми агентствами, что нашло отражение в кредитных рейтингах банка», - прокомментировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.

Чистый процентный доход за 2020 год увеличился на 39% и составил 68,4 млрд рублей. Процентные доходы выросли на 24% до 153,9 млрд рублей, а процентные расходы – на 14%, до 85,4 млрд руб. Рост чистого процентного дохода обусловлен наращиванием объемов кредитования в приоритетных для банка сегментах, а также присоединением Связь-Банка.

Чистая процентная маржа по итогам 2020 года составила 2,8%. В условиях устойчивого снижения ключевой ставки Банком России на протяжении всего 2020 года (с 1 января 2020 г. по 1 января 2021 г. снижение составило 2,0 п.п.), ПСБ удалось фактически сохранить докризисный уровень чистой процентной маржи, что стало результатом эффективного управления стоимостью фондирования.

Чистый комиссионный доход в отчетном периоде увеличился на 15%– до 22,1 млрд рублей, драйверами роста послужил комиссионный доход по документарным операциям (+51%), расчетно-кассовому обслуживанию (+14%), банкострахованию (+27 %).

Операционный доход увеличился на 43% год к году - до 104,1 млрд рублей, что обусловлено преимущественно ростом объемов бизнеса ПСБ. Соотношение операционных расходов к операционному доходу год к году улучшилось с 55% до 50%.

Расходы на создание резервов по кредитному портфелю за отчетный период выросли до 13,5 млрд рублей, при этом основной объем резервирования пришелся на 2-й квартал 2020 года, когда на фоне жестких противопандемийных ограничений и ухудшения макроэкономической ситуации банк, руководствуясь консервативной риск-политикой, увеличил резервирование портфеля МСБ и розничного портфеля. Стоимость риска при этом осталась на уровне 2019 года и составила 0,9 % в 2020 году.

Активы банка год к году увеличились на 28% - до 2,8 трлн рублей по состоянию на 1 января 2021 года (2019 год: 2,2 трлн рублей). Основные источники роста – корпоративное кредитование и портфель ценных бумаг.

Портфель ценных бумаг за 2020 год увеличился на 28% и составил 779 млрд рублей. При этом доля ценных бумаг на балансе банка сохранилась на уровне 28%, как годом ранее. По состоянию на 1 января 2021 г. доля государственных ценных бумаг в портфеле составила 84% (2019 год: 86%).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, в отчетном периоде увеличился на 37% и составил 1 470 млрд рублей (2019 год: 1 071 млрд рублей). По состоянию на 1 января 2021 года корпоративный кредитный портфель вырос на 37% до 985 млрд рублей, портфель кредитов МСБ – на 67% до 175 млрд рублей, розничный портфель – на 26% до 310 млрд рублей. Активное участие банка в программах поддержки МСБ, в рамках которых ПСБ выдал более 57 млрд руб. кредитов, стало основным источником роста кредитного портфеля в этом сегменте. В розничном кредитовании главным драйвером остается ипотеке (рост 28% за 2020 год), при этом доля ипотечных кредитов в розничном портфеле банка увеличилась за год с 67% до 68%.

Доля обесцененных кредитов (этап 3 МСФО), за вычетом резерва под обесценение, сократилась за год с 3,6% до 3,2% на фоне роста кредитного портфеля. Коэффициент покрытия обесцененных кредитов резервами увеличился за год с 90% до 92 % на конец 2020 года.

Средства на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 27% – до 2 147 млрд рублей. Прирост средств до востребования опережал темпы роста срочного привлечения, что позволило увеличить долю текущих счетов и депозитов до востребования в средствах клиентов с 34% до 41% за 2020 год. Объем средств на счетах корпоративных клиентов* значительно вырос на (+40% за 2020 год) и составил 1 278 млрд руб. за счет привлечения новых крупных корпоративных клиентов. Средства клиентов МСБ также продемонстрировали рост на 35% - ­до 343 млрд рублей, объем средств розничных клиентов сохранился на прежнем уровне и составил 526 млрд рублей (+1% за 2020 год).

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 января 2021 года составил 305 млрд рублей (2019: 206 млрд рублей**), увеличившись на 48% за счет полученной за отчетный год прибыли в размере 25,9 млрд рублей, субординированных кредитов, выпущенных в рамках мировых соглашений с НПФ в марте 2020 г. на сумму порядка 21 млрд рублей, субординированных депозитов в размере 27 млрд рублей, полученных РКБ от ГК «Роскосмос» в рамках реализации плана финансового оздоровления, и увеличения уставного капитала на сумму 25 млрд руб. в декабре 2020 года.

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО выполняется с большим запасом и на 1 января 2021 года составил 14,4% (при минимальном требовании 8%); коэффициент достаточности основного и базового капитала – по 11,6% (при минимальном требовании 6% и 4,5% соответственно).