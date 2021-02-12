Вечная любовь: россияне уверены, что сохранят семью до старости и вместе накопят на пенсию

Более половины россиян (54%) уверены, что доживут до старости вместе со своим нынешним партнёром, выяснили НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни» во время опроса, проведённого накануне Дня всех влюблённых. Это сказывается и на их отношениях к финансам: сейчас три четверти респондентов ведут общий семейный бюджет, а более трети (39%) считают важным делать совместные накопления на пенсию.

В ходе исследования респондентов просили ответить на вопрос: «Как вы думаете, ваша семья сохранится до старости?» 54% россиян ответили, что доживут до старости вместе обязательно, ещё 28% респондентов отметили, что им этого хотелось бы. Сомнения в долгосрочности союза выразило лишь 4% опрошенных. Остальные 14% не смогли определиться с ответом. Уверенность в устойчивости своей семьи высказывают и те, кто вступил в брак недавно, и те, кто уже давно находится в семейных отношениях.

При этом уверенность в долгосрочном союзе отличается в разных социально-демографических группах и зависит от материального положения. Наименее состоятельные люди, которым, по их оценке, «денег хватает только на питание», меньше уверены в том, что сохранят семью до старости, чем россияне, «способные купить квартиру или новый дом», — 37% против 68%. Уровень стремления пары дожить до старости вместе растёт также с появлением у них детей: респонденты, у которых трое и более детей, чаще уверены в долгосрочности своего союза (72%), чем те, у кого один ребёнок (50%).

Убеждённость в «вечной любви» особенно распространена среди молодёжи до 30 лет (71%) или среди супругов старше 50 лет (74%). В то время как россияне 30‒50 лет отвечают уверенно только в 45‒55% случаев. Интересно, что мужчины (61%) больше женщин убеждены в крепости их союзов (53%).

Больше всего россиян, уверенных в том, что они смогут сохранить семью до старости, проживают в Махачкале и Грозном (по 62% в каждом городе), Владикавказе (61%), Ставрополе (59%), а также в Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Астрахани (по 58%). Чаще, чем в среднем по стране, говорят о своей уверенности в крепости брачных уз также в Сочи, Набережных Челнах, Симферополе, Новороссийске, Севастополе, Йошкар-Оле, Саранске, Калининграде, Уфе, Стерлитамаке, Белгороде, Магнитогорске, Нижнем Новгороде и Тамбове.

В ходе опроса респондентов также спросили о том, как их семьи распоряжаются деньгами и считают ли они важным делать совместные накопления, в том числе на старость. Большинство россиян (76%) заявили, что в их семьях ведётся общий бюджет, ещё 11% признались, что он смешанный: деньги на семейные расходы они отправляют в общий котёл, но средства сверх этого оставляют себе на личные нужды. Полностью раздельный бюджет у российских семей непопулярен, его доля составляет лишь 2%. Ситуации, когда семью содержит исключительно муж (3%) или жена (0,4%), также встречаются достаточно редко.

Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

– Около половины опрошенных семей сообщили, что откладывают деньги на разные цели, причём 27% постоянно и ещё 22% время от времени. 13% из них уже имеют общие пенсионные накопления, а 40% планируют начать копить на старость в ближайшее время. У Сбера есть немало продуктов, позволяющих делать сбережения на любые цели в комфортном режиме. Это, например, индивидуальный пенсионный план, который даёт возможность после выхода на пенсию сохранить доход на уровне 80‒100% от зарплаты, или накопительное страхование жизни, гарантирующее защиту на случай непредвиденных обстоятельств

Больше всего семей, которые вместе копят на пенсию, живут в Москве и Санкт-Петербурге (по 16% в каждом городе), а также в Екатеринбурге и Мурманске (по 14%).

Опрос накануне Дня всех влюблённых проводился среди респондентов старше 18 лет в 75 городах России с населением более 250 тыс. человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 200 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.