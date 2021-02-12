Заказчиком самолета «Байкал» может стать единая дальневосточная авиакомпания

Строительство легкого многоцелевого самолета «Байкал» для местных воздушных линий должно быть в зоне особого внимания. Такое мнение высказал заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев при посещении АО «Улан-Удэнский авиационный завод» в Бурятии.

– Самолет строится в течение нескольких лет с учетом подготовки проектной документации, сертификации, подъема на крыло. Нельзя в этом процессе пойти неправильным путем. Важно убедиться в том, что совпадают позиции заказчиков, которыми являются прежде всего авиационные компании, Министерство транспорта, и производителя. Мы создаем единую дальневосточную авиационную авиакомпанию на базе авиакомпании «Аврора». Она может стать одним из крупных заказчиков. Надо соответствовать ее ожиданиям. Необходимо выпустить самолет, который может садиться на коротких площадках, будет обладать соответствующим запасом прочности, сможет вывозить людей, грузы, обладать достаточно привлекательными экономическими характеристиками. Дальний Восток – огромная территория, 40% территории России, по протяженности автомобильных дорог мы существенно отстаем. Без самолетов развивать Дальний Восток не получится, – отметил Юрий Трутнев.

При этом Юрием Трутневым отмечена необходимость создания не менее двух типов серийных многоцелевых самолетов одновременно.

Также Юрию Трутневу представили конвертируемый вертолет Ми-8АМТ. Он может перевозить до 26 человек и до 4 тонн грузов внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Презентована работа завода агрегатной сборки, на котором собирается фюзеляж вертолета. Здесь проходит стапельная сборка легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т. Запланировано производство 200 вертолетов этого типа. Завод реализует проект по разработке и организации серийного производства гражданского сертифицированного вертолета среднего класса Ми-171А3, который может быть использован для работы на шельфе.