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Сбер предложил предприятиям Поволжья страховую программу с защитой от коронавируса

Количество новых случаев коронавирусной инфекции снижается, но риск заражения остаётся весомым.

Компании «Страховой брокер Сбербанка» и «Сбербанк страхование» предлагают предприятиям Поволжья комплексную программу «Сбереги себя», предусматривающую страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19. 

Программа позволяет бизнесу комплексно заботиться о здоровье сотрудников. Полис предусматривает очные и дистанционные медицинские консультации, лабораторные анализы, приём узкопрофильных специалистов и страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19. 

В программу также входят услуги «Медицинский навигатор» (поможет подобрать клинику и записаться на приём к врачу) и «Лекарственный навигатор» (покажет наличие необходимых лекарств в аптеках и возможности их доставки). 

— «Сбереги себя» — это отличное дополнение к социальному пакету работодателя и способ позаботиться о здоровье и финансовом благополучии сотрудников. Программа позволит минимизировать расходы работников предприятий на медицинские услуги, — Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк.

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Корпоративные клиенты могут оформить программу «Сбереги себя», обратившись к клиентским менеджерам Страхового брокера Сбербанка в отделениях Сбербанка. Частным клиентам страховка доступна в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на сайте «Сбербанк страхование» и в офисах СберПремьера.

 

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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