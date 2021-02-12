В Иркутске утверждена схема реконструкции Лермонтовской развязки. По словам заместителя мэра – председатель комитета городского обустройства Романа Орноева, проектировщиком было предложено 3 варианта транспортной развязки.

– Совместно с депутатским корпусом и ГИБДД был принят вариант развязки типа «клевер». По мнению проектной организации, он также является наиболее оптимальным, – рассказал Роман Орноев. – К основным преимуществам данного типа путепровода можно отнести отсутствие светофоров, наименьшее количество так называемых «горлышек для автомобилей», развитую тротуарную сеть, сохранение АЗС и непрерывную пешеходную связь микрорайонов Академгородок и Студгородок.

Также новый транспортный узел предусматривает расширение проезжей части, выделенные полосы для общественного транспорта, оборудование велодорожек, обустройство современного освещения, установку шумоподавляющих экранов вдоль проезжей части.

Важная составляющая проекта – создание еще одного технологического прокола в путепроводе по улице Лермонтова. С помощью тоннеля станет возможным разделение транспортных потоков, двигающихся в разных направлениях.

– Переустройство Лермонтовской развязки назрело давно, заторы на этом участке начинаются еще с Академического моста. Было принято решение реконструировать этот ключевой транспортный узел в первую очередь, – подчеркнул Руслан Болотов. – Проект также включает в себя обновление объездной дороги микрорайонов Первомайский – Университетский с расширением проезжей части и реконструкцией перекрестков. После завершения работ пропускная способность Лермонтовского узла увеличится в два с половиной раза.

Отметим, что муниципальный контракт на разработку проектной документации по реконструкции Лермонтовского транспортного узла был заключен в 2020 году, завершить работы по ПСД планируется в конце 2021 года. Реализация проекта намечена в 2022-2024 годы. Предварительно реконструкция развязки оценивается в 3 миллиарда рублей.