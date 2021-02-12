Каждый третий россиянин столкнулся с попыткой списания с карты после взлома личного кабинета

Райффайзенбанк проанализировал результаты опроса*, посвященного привычкам россиян в отношении безопасности финансовой информации. 28% респондентов хранят данные карт на сайтах, где часто совершают покупки. При этом каждый пятый респондент признал, что сталкивался со взломом личного кабинета на сайтах интернет-сервисов и магазинов. В 31% случаев в результате была скомпрометирована финансовая информация – мошенники пытались воспользоваться картой.

«Отдельная карта для интернет-покупок – это простая хорошая привычка, которая поможет минимизировать неприятные последствия в случае компрометации сайта интернет-магазина, –- отметил Денис Камзеев, руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка. – В Райффайзен-Онлайн легко открыть карту, которую можно сразу использовать для покупок в интернете».

Пароль, интернет, блокнотик

18% респондентов признали, что используют один и тот же пароль для разных интернет-сервисов. Отвечая на вопрос о привычках в хранении паролей, 45% опрошенных указали, что доверяют свои данные бумажным носителям (блокноты и листочки), 36% сохраняют их в браузерах, а 18% – в заметках в компьютере или смартфоне. 51% при этом полагается на собственную память. Только 10% респондентов используют специальные программы для хранения паролей.

При этом, согласно опросу, проведённому «Лабораторией Касперского», для важных сервисов более 80% россиян всё же используют различные пароли, а каждый второй работает в разных браузерах с разными задачами.

«В последний год наблюдается рост интереса злоумышленников к компрометации аккаунтов онлайн-магазинов. Помимо доступа к финансовой информации, их привлекает кража бонусных баллов. К сожалению, многие пользователи редко меняют пароли и используют слишком простые или одинаковые комбинации для различных сервисов, поэтому, чтобы получить доступ к аккаунтам злоумышленники применяют brute-force атаки или создают ботов, которые проверяют актуальность информации из скомпрометированных баз данных, – предупреждает Екатерина Данилова, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention. – Чтобы минимизировать такие риски, пользователям достаточно соблюдать правила цифровой гигиены, а площадкам для онлайн-торговли важно внедрять комплексные антифрод системы, позволяющие обнаружить мошеннические операции, если данные все-таки попали к злоумышленникам».

* В опросе, который проходил 14 – 16 декабря 2020 года, приняло участие 1,2 тыс. человек из пяти городов России, преимущественно в возрасте 26-45 лет, с ежемесячным доходом более 30 тыс. руб.