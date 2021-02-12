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В Тулуне загорелся строящийся детский сад

Предварительная причина пожара – короткое замыкание, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Днём 12 февраля в пожарно-спасательную службу города Тулуна Иркутской области поступило сообщение о пожаре на стройке детского сада на улице 3-я Заречная.

На момент прибытия пожарных горела опалубка потолочного перекрытия второго этажа. Пострадавших нет.

С начала года в Иркутской области произошло 650 пожаров. Это превышает прошлогодние показатели на 46 случаев. 36 человек погибли на пожарах, 30 человек получили травмы. 107 человек спасены на пожарах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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