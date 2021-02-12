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Больницы Братска начнут принимать пациентов

О возобновлении оказания плановой медицинской помощи рассказал на встрече с журналистами министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков 12 февраля.   

Глава регионального минздрава поделился планами по ремонту и строительству объектов здравоохранения в Братске и Братском районе.

Так, в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 годы» в 2021 году предусмотрено возведение ФАПов в д. Барчим, п. Турма, д. Новое Приречье, в п. Луговой. Не останавливается и работа над медико-техническим заданием на строительство нового здания перинатального центра. Также в 2021 году планируется сделать проектно-сметную документацию на проведение ремонта в Братской детской и районной больницах.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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