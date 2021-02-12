Почему в России не должно быть нулевых ставок?

Сегодня Банк России оставил ставку неизменной.

Решение, учитывая рост инфляции, логичное, хотя многих оно разочаровало. Ведь многие хотят, как в Европе и США, нулевые или отрицательные ставки. Заниженная ставка – это слабая валюта, отток капитала, высокая инфляция. Отсутствие мотивации к сбережениям. Кричать о том, что нужен дешевый кредит намного легче, чем повышать рентабельность своих активов и капитала. Люди, которые хотят дешевую ипотеку, не понимают, что это может быть достигнуто только за счет обнуления ставок по вкладам.

Рыночная цена, в том числе цена денег — это всегда компромисс между покупателем и продавцом. Тот, кто громко кричит не всегда прав. Так что Банк России все сделал правильно. Мы надеемся, что цикл повышения ставки начнется уже в текущем году. Таргет ЦБ РФ по инфляции составляет 4%, логично видеть ключевую ставку в коридоре 6-7%. Видимо, данный уровень будет долгосрочным ориентиром для Банка России. В заключение стоит сказать, что на фоне роста нефтяных цен в 2021 году мы ожидаем укрепления российского рубля до 65-67 за доллар и 78-81 за евро, а также выхода долларового индекс РТС на 2000 пунктов. Годовая инфляция по итогам года, вероятно, снизится до 3,5%.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»