Усть-Илимск и Усолье-Сибирское – в тройке лидеров по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье, согласно ее данным, лидерами по суточному приросту больных стали Иркутск, Усть-Илимск и Усолье-Сибирское.

Из 250 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 68 (всего 18 499),

в Усть-Илимске – 36 (всего 3 273),

в Усолье-Сибирском – 28 (всего 1 172),

в Братске – 23 (всего 3 167),

в Ангарске – 21 (всего 4 868).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 18 499, Ангарск – 4 868, Иркутский район – 3 435, Усть-Илимск – 3 273, Братск – 3 167.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 52,3 тысячи человек.