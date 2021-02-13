Усть-Илимск и Усолье-Сибирское – в тройке лидеров по суточному приросту больных COVID-19

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12 февраля 2021
Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье, согласно ее данным, лидерами по суточному приросту больных стали Иркутск, Усть-Илимск и Усолье-Сибирское.
Из 250 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 68 (всего 18 499),
- в Усть-Илимске – 36 (всего 3 273),
- в Усолье-Сибирском – 28 (всего 1 172),
- в Братске – 23 (всего 3 167),
- в Ангарске – 21 (всего 4 868).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 18 499,
- Ангарск – 4 868,
- Иркутский район – 3 435,
- Усть-Илимск – 3 273,
- Братск – 3 167.
Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 52,3 тысячи человек.