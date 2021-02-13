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Усть-Илимск и Усолье-Сибирское – в тройке лидеров по суточному приросту больных COVID-19

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Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Приангарье, согласно ее данным, лидерами по суточному приросту больных стали Иркутск, Усть-Илимск и Усолье-Сибирское.

Из 250 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 68 (всего 18 499),
  • в Усть-Илимске – 36 (всего  3 273),
  • в Усолье-Сибирском – 28 (всего 1 172),
  • в Братске – 23 (всего  3 167),
  • в Ангарске – 21 (всего  4 868).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 18 499,
  2. Ангарск – 4 868,
  3. Иркутский район – 3 435,
  4. Усть-Илимск – 3 273,
  5. Братск – 3 167.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 52,3 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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