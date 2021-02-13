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Иркутск вошел в число самых популярных городов России для путешествий весной

Эксперты составили список самых популярных городов России для путешествий весной – в него вошел Иркутск, сообщает РИА Новости.

Кроме столицы Приангарья, в ТОП попали Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Анапа, Санкт-Петербург, Красноярск, Магадан и Ростов-на-Дону.

В тройке самых популярных направлений разместились Москва – Сочи, Москва – Симферополь и Москва – Минеральные Воды.

Рейтинг составлен на основе данных бронирований проездных документов, совершенных в период с 1 декабря 2020 года по 29 января 2021 года с вылетами в течение весны


/ Сибирское Информационное Агентство /
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