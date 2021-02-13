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Эксперт назвала способ повысить пенсии в России без увеличения налогов

Ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец заявила, что повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости от ситуации в экономике, пишет РИА Новости.

«Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны. Такой подход призван не перегружать бизнес в условиях кризиса, что в долгосрочной перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности», – приводятся в сообщении слова Хейфец.

Эксперт также отметила, что подобная мера снизит долю теневой занятости и простимулирует предпринимателей оформлять сотрудников в соответствии с установленным законом порядком.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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