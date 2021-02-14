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Автомобиль с четверыми взрослыми и двумя детьми провалился под лед Байкала

Машина Toyota Hilux провалилась под лед озера Байкал Иркутской области, в салоне транспорта находились четверо взрослых людей и двое детей 2019 года рождения, сообщается на официальной странице Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел, когда жители Иркутска возвращались из поселка Хужир на острове Ольхон, решили сократить путь до турбазы и отправились напрямую через Малое море, минуя официальную ледовую переправу. Около мыса Улан-Хада автомобиль провалился.

«Через десять минут после поступления вызова мы отыскали пострадавших. Люди шли по льду вымокшие в шоковом состоянии. У одного из мужчин была сильно порезана рука. Остальные целы», – отмечается в сообщении. На вездеходе «Трэкол» спасатели доставили семью на турбазу, во время движения пострадавшему оказали первую помощь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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