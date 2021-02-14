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Россияне потратили около 12 млрд рублей за неделю на подарки ко Дню всех влюбленных

Аналитики подсчитали, что за неделю до 14 февраля россияне потратили 12 миллиардов рублей на подарки к празднику – на 57% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ».

Продажи электроники за неделю до праздника увеличились на 64%, до 10 миллиардов рублей. Траты на косметику и парфюмерию выросли на 44%, до 419 миллионов рублей, на ювелирные изделия — на 35%, до 318 миллиардов рублей.

При этом, по информации экспертов, 56% россиян заявляют, что не собираются дарить вторым половинкам подарки 14 февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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