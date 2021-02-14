Аналитики сообщили о повышении спроса на дорогие сыры и черную икру в Иркутске

Специалисты Финансового университета при правительстве РФ сообщили о росте спроса на коньяк высшего качества, мраморную говядину, черную икру, дорогие колбасные изделия, пармезан в нескольких городах страны, в том числе – Иркутске. По мнению экспертов, это связано с повышением уровня жизни россиян, пишет «Российская газета».

Помимо иркутян, элитные продукты приобретают жители Иваново, Йошкар-Олы, Костромы, Кургана, Чебоксар, Улан-Удэ, Калининграда, Читы, Махачкалы.

За год в перечисленных городах интерес к элитному алкоголю вырос на 5%, к черной икре – на 14%, к мраморной говядине – на 11%, к пармезану – на 9%. Чаще всего стали покупать сырокопченую колбасу – спрос на нее за год увеличился на 18%.

«Рост спроса на эти продовольственные товары сигнализирует о том, что в ближайшие 4-6 месяцев реальная заработная плата граждан останется стабильной или будет иметь тенденцию к повышению», – приводятся в сообщении слова аналитиков.

Эксперты также уточняют, что среди наиболее состоятельных россиян, покупающих эти продовольственные товары, довольно много бизнесменов. Эти люди, как правило, хорошо осведомлены о положении дел на рынке товаров и услуг. Если они видят улучшение перспектив для своего дела, у них появляются основания ожидать повышения собственных доходов. Результатом этого является изменение собственного потребительского поведения.