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Студенты иркутского университета и еще 18 медвузов РФ пожаловались на невыплаты стипендий

Около 40 тысяч учащихся 19 медицинских вузов России, в том числе иркутского, пожаловались на невыплаты стипендий в январе, сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский студенческий союз (ВСС).

Помимо иркутян, с жалобами на проблему в ВСС обратились студенты из Твери, Екатеринбурга, Воронежа, Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Томска, Ижевска, Кемерова, Курска, Ярославля, Архангельска, Благовещенска. С большой задержкой стипендия пришла в Омск и Владивосток.

За разъяснением ситуации Всероссийский студенческий союз намерен обратиться в Минздрав и Минобрнауки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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