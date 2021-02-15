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Студенты ИГУ разработали концепцию развития Боковской набережной

Предложение одобрила администрация Иркутска, сообщают в Байкальской международной бизнес-школе ИГУ.

Площадкой, на которой возможно будет реализовываться инвестиционный проект, станет Боковская набережная в Ленинском районе города Иркутска площадью более 100 гектар.

Там организуют многофункциональный отдых граждан, причем функционирование этой площадки должно учитывать развитие творческого потенциала, в том числе, художественных промыслов и народных ремесел коренных жителей Иркутской области.

Реализация проекта позволит сформировать новую точку притяжения для горожан и туристов. Отмечается, что на предложенную территорию может быть перенесен музей с полигона ТБО и организован филиал музея под открытым небом «Лукоморье».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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