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Коршуновский ГОК в январе нарастил добычу железной руды на 14%

Объем добытой руды составил 266 тысяч тонн, сообщают в пресс-службе компании.

Общий уровень добычи предприятия за январь - 525 тыс. тонн, что соответствует уровню предыдущего месяца. 

Повышение добычи в карьере достигнуто благодаря программе по ремонту спецтехники, что позволило снизить простои при перегрузке пустой породы.  

В зимний период из-за экстремально низких температур металл становится хрупким, узлы техники быстрее выходят из строя. В связи с данным фактором объем добычных работ на другом месторождении предприятия –Рудногорском руднике – в январе был ниженРудногорское месторождение расположено в 100 километрах севернее Коршуновского карьера, где наблюдаются еще большие отрицательные температуры. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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