Коршуновский ГОК в январе нарастил добычу железной руды на 14%

Объем добытой руды составил 266 тысяч тонн, сообщают в пресс-службе компании.

Общий уровень добычи предприятия за январь - 525 тыс. тонн, что соответствует уровню предыдущего месяца.

Повышение добычи в карьере достигнуто благодаря программе по ремонту спецтехники, что позволило снизить простои при перегрузке пустой породы.

В зимний период из-за экстремально низких температур металл становится хрупким, узлы техники быстрее выходят из строя. В связи с данным фактором объем добычных работ на другом месторождении предприятия –Рудногорском руднике – в январе был нижен. Рудногорское месторождение расположено в 100 километрах севернее Коршуновского карьера, где наблюдаются еще большие отрицательные температуры.