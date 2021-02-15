Новости

В бюджет Иркутской области в 2020 году в результате налоговых проверок поступило 2,8 млрд рублей

По результатам контрольных проверок налоговыми органами как самостоятельно за 2020 год в бюджеты всех уровней с учетом налоговых санкций и пени дополнительно начислено почти 1,4 млрд рублей, сообщают в пресс-службе ФНС.

В том числе по результатам выездных проверок – около 1 млрд рублей. В бюджет уже поступило более 500 млн рублей. Кроме того, в результате работы, направленной на побуждение налогоплательщиков к оценке рисков финансово-хозяйственной деятельности и самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств, в бюджет поступило 2,3 млрд рублей.

За 2020 год налоговыми органами региона проведено 47 выездных налоговых проверок. Средняя сумма доначислений на одну результативную проверку составила более 21 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Хрустальный Парк"
«Здесь живу и здесь работаю». Как изменится в 2021 году микрорайон Хрустальный Парк
В Хрустальном парке заработал муниципальный детский сад
«Хрустальный парк»: загородная жизнь по-новому. Кристина Яковенко - о ключевых итогах 2020 года и планах на будущее
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании