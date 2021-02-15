В бюджет Иркутской области в 2020 году в результате налоговых проверок поступило 2,8 млрд рублей

По результатам контрольных проверок налоговыми органами как самостоятельно за 2020 год в бюджеты всех уровней с учетом налоговых санкций и пени дополнительно начислено почти 1,4 млрд рублей, сообщают в пресс-службе ФНС.

В том числе по результатам выездных проверок – около 1 млрд рублей. В бюджет уже поступило более 500 млн рублей. Кроме того, в результате работы, направленной на побуждение налогоплательщиков к оценке рисков финансово-хозяйственной деятельности и самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств, в бюджет поступило 2,3 млрд рублей.

За 2020 год налоговыми органами региона проведено 47 выездных налоговых проверок. Средняя сумма доначислений на одну результативную проверку составила более 21 млн рублей.