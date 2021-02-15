В Иркутской области запускают региональный тур конкурса «Область молодых»

Старт мероприятия состоится в конце февраля, сообщают в областной администрации.

В региональном туре смогут принять участие две тысячи молодых жителей Иркутской области.

Проект «Региональный тур «Область молодых» является победителем Всероссийского конкурса проектов Федерального агентства по делам молодежи. Цель мероприятия - сформировать в регионе молодёжные управленческие команды, которые при поддержке министерства смогут развивать свои идеи в городах и районах Приангарья.

Для проведения тура сформирована команда, в которую вошли эксперты в области реализации проектов, модераторы форсайт-сессий, психологи, авторы социальных и бизнес-проектов, лидеры молодежных организаций области. В рамках тура региональная команда на фирменном автобусе проекта посетит 21 муниципальное образование. В ходе программы участники смогут узнать о возможностях в сфере молодежной политики региона, познакомиться с работой общественных организаций региона и присоединиться к их работе, пообщаться с успешными в разных сферах жителями региона, а также разработать собственные социальные проекты под руководством экспертов.