Любые подарки на Ozon – с cash-back по картам «Мир» и «Мир Maestro» Банка «Приморье»

Купить подарки на 23 февраля и 8 марта выгодно смогут держатели карт «Мир» и «Мир Maestro» Банка «Приморье» на маркетплейсе Ozon. Оплачивая этими картами покупку абсолютно любых товаров из ассортимента интернет-площадки., можно получить cash-back 10%.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru.
Важная деталь — cash-back начисляется за любые покупки, даже на те, на которые уже есть скидка от Ozon.
Акция продлится до 14 марта 2021 года.
Акция действует с 15.02.2021 по 14.03.2021. Организатор: АО «НСПК». Сведения об Организаторе Акции, Правилах проведения Акции, размере кешбэка*, начисляемого Клиенту, порядок и сроки его начисления, Правила программы лояльности для Держателей карт «Мир» на сайте privetmir.ru. Сashback — от англ. возврат наличных денег — вид премии, начисленный с учетом условий, указанных в Правилах акции, и представляющий собой денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг) с использованием действующей карты «Мир».