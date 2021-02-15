Любые подарки на Ozon – с cash-back по картам «Мир» и «Мир Maestro» Банка «Приморье»

Купить подарки на 23 февраля и 8 марта выгодно смогут держатели карт «Мир» и «Мир Maestro» Банка «Приморье» на маркетплейсе Ozon. Оплачивая этими картами покупку абсолютно любых товаров из ассортимента интернет-площадки ., можно получить cash-back 10%.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru.

Важная деталь — cash-back начисляется за любые покупки, даже на те, на которые уже есть скидка от Ozon.

Акция продлится до 14 марта 2021 года.