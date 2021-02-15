При поддержке Альфа-Банка завершен второй этап строительства Яйского НПЗ

При поддержке Альфа-Банка в Кемеровской области завершен второй этап строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода. Сегодня в ходе торжественного мероприятия запущена комбинированная установка «УК-1». Она позволит увеличить глубину переработки нефти и производить в регионе бензин стандарта Евро-5.

Инвестиции в строительство второй очереди Яйского НПЗ составили 30 млрд рублей. Кредит на эту сумму был предоставлен Альфа-Банком в 2018 году компании «НефтеХимСервис». Общий вложений в проект к 2021 году достиг 54 млрд рублей.

«Мы рады, что Яйский НПЗ развивается успешно. Несмотря на высокую монополизацию рынка нефтепереработки, предприятие стремится расширить свою нишу, вкладывает средства в технологическое оснащение и повышает глубину переработки нефти. Альфа-Банк высоко оценивает кредитную дисциплину заемщика и нацелен на продолжение совместного сотрудничества», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

«Мы благодарим Альфа-Банк за финансовую поддержку. Запуск второй очереди позволит нам производить до 700 тысяч тонн автомобильного бензина стандарта Евро-5. Это выведет Яйский НПЗ в число значимых игроков рынка нефтепереработки Сибирского и Дальневосточного федерального округов», — заявил генеральный директор АО «НефтеХимСервис» Георгий Кушнир.