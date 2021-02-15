ВТБ: россияне в 1,5 раза увеличили траты на подарки к 14 февраля

За неделю в преддверии Дня всех влюбленных россияне потратили около 12 млрд рублей в магазинах и салонах, где можно приобрести подарки и сувениры для близких. Это на 57% больше, чем годом ранее. Чаще всего влюбленные выбирали гаджеты и косметику, а также бронировали визиты в SPA-салоны и парикмахерские. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

Наиболее заметно за неделю перед праздником вырос спрос в магазинах электроники — на 64% год к году, до 10 млрд рублей. Количество транзакций в этом сегменте увеличилось на 42%, при этом россияне стали выбирать более дорогие электронные устройства — средний чек по ним увеличился на 16% и достиг 6 280 рублей.

На втором месте как по темпам роста, так и по обороту оказались магазины косметики. Выручка торговых точек с косметикой и парфюмерией выросла год к году на 44% и составила 419 млн рублей. Количество транзакций увеличилось на 21%, до 306 тыс., а средний чек — на 14%, до 1 985 рублей.

Рост выручки в преддверии Дня всех влюбленных зафиксировали SPA-салоны и парикмахерские. Оборот в них увеличился на 16% и 22% соответственно и составил в совокупности 506 млн рублей. При этом средний чек в этих категориях год к году снизился — до 6 тыс. и 2,5 тыс. рублей соответственно.

Также увеличился предпраздничный оборот ювелирных магазинов — он составил 318 млн рублей, это на 35% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Однако средний чек на покупку украшений и драгоценностей снизился на 2%, до 20,5 тыс. рублей.

Меньше россияне перед Днем Святого Валентина стали тратить в магазинах мужской одежды и подарков. Магазины подарков потеряли год к году 6% выручки, заработав 145 млн рублей, хотя количество транзакций в них выросло к аналогичному периоду предыдущего года на те же 6%. Средний чек здесь снизился на 12%, до 790 рублей. Выручка специализированных магазинов мужской одежды сократилась на 3% год к году — до 29 млн рублей, а средняя стоимость покупки также уменьшилась на 12% и составила 4,5 тыс. рублей. Еще 37 млн рублей россияне в преддверии праздника потратили в магазинах кожаных аксессуров — это на 7% больше, чем годом ранее, при этом средний чек снизился на 4% и составил 8,2 тыс. рублей.

«В этом году большее количество россиян решило поздравить своих близких с праздником влюбленных — количество транзакций в магазинах, где можно приобрести подарки для своей второй половины, выросло год к году на треть, а объем трат увеличился в полтора раза. Интересно, что сейчас многие стали выбирать более практичные подарки для своих партнеров: тратить меньше средств на открытки и красивые галстуки и больше — на гаджеты и косметику. Также выросла популярность SPA-процедур — для многих в конце зимы и на исходе первого года пандемии лучшим подарком является возможность расслабиться, отдохнуть и получить заряд бодрости перед весенними праздниками», — комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.