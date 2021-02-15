Аналитики: Сохранение текущего уровня ключевой ставки поддержит тренд на мягкое повышение процентных ставок на рынке

Сохранение текущего уровня ключевой ставки поддержит сложившийся тренд на мягкое повышение процентных ставок на рынке, поскольку в условиях роста конкуренции за клиента банки будут стремиться сохранять и наращивать свои портфели привлеченных средств, считает Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ:
– Вероятно, мы увидим новые предложения на рынке вкладов, тем более, что практически все лидеры в этом году пока не снижали свои ставки. По рублевым депозитам на текущий момент они достигают
Важную роль будет играть качественный дистанционный сервис, который позволит клиентам комфортно управлять своими активами. Мы видели резкий скачок цифровизации сервисов для накоплений еще в прошлом году: к примеру, после внедрения новых дистанционных услуг по накопительным счетам средний чек по этому продукту в ВТБ вырос на четверть. Нет сомнений, что при примерно схожих ценовых предложениях клиенты будут выбирать банки с более удобным и прогрессивным дистанционным сервисом.
Возможный рост ставок по рублевым вкладам также может дать дополнительный импульс для перетока в них валютных сбережений, что усилит сложившийся тренд на девалютизацию пассивных портфелей. За прошлый год из срочных вкладов в целом по банковской системе оттекло более 12,7 млрд в долларовом эквиваленте, или около 17% портфеля валютных депозитов.
Таким образом, нынешнее решение ЦБ закрепляет текущий статус на рынке привлеченных средств и открывает перед банками новый этап конкуренции за клиента. Помимо новых предложений на рынке классических продуктов свою роль должны сыграть дальнейшие предложения ЦБ РФ в отношении рынка инвестиционных средств, а также предложения банков для квалифицированных инвесторов, которые могут стать новым определяющим трендом этого года.