ВТБ протестирует «оживающие плакаты» и навигацию в офисах с помощью дополненной реальности

ВТБ планирует запустить в клиентском офисе в Москве тестирование технологии augmented reality (AR), где клиентам будет доступна навигация по стрелкам в режиме дополненной реальности через камеру смартфона и «оживающие» рекламные плакаты.

Для того, чтобы воспользоваться технологией, посетителю нужно будет скачать и запустить соответствующее приложение на смартфоне. Например, для определения положения в пространстве офиса, необходимо просканировать плакат/метку, чтобы отметить свою точку А, от которой и будет выстроен маршрут в нужную точку офиса в зависимости от услуги.

Приложение определит местоположение клиента, маршрут отобразится на экране как 2D-схема или в виде стрелок в режиме дополненной реальности через камеру смартфона, также по пути в объектив камеры пользователя будут попадать «оживающие» рекламные плакаты на стенах.

«ВТБ в рамках цифровой трансформации активно следит за трендами и развитием технологий, а в стремительно меняющемся мире традиционное офлайн взаимодействие невозможно представить без современных онлайн-сервисов. Поэтому мы активно готовимся к новому этапу развития технологий дополненной реальности, который может произойти с появлением в массовой продаже соответствующих гаджетов. В текущий момент мы нарабатываем компетенции в этом направлении и будем рады предложить клиентам использовать дополненную реальность для повышения уровня комфорта при посещении наших офисов», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Наша стратегическая задача — максимальный перевод продуктов и услуг в „цифру“, мы одними из первых запустили технологию цифрового подписания документов и сегодня каждый второй продукт оформляем без бумаги. В прошлом году мы начали массовое открытие новых технологичных офисов, в которых посетители могут решать большинство финансовых вопросов без участия менеджеров, в перспективе рассчитываем запустить первый офис вообще без сотрудников. Технология дополненной реальности уже применяется в ВТБ при оформлении ипотечных кредитов, уверен, что она будет пользоваться спросом и при посещении наших точек продаж», — комментирует Павел Кудрявцев, руководитель департамента розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

Тестирование планируется начать в текущем году, решение о масштабировании проекта будет принято по итогам тестирования.

ВТБ активно внедряет современные технологии в работу банка, в том числе первым на рынке выдал ипотечный кредит в рамках сервиса VR-ипотека в конце 2019 года. Он позволяет в очках виртуальной реальности (virtual reality) оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного кредитования.