Юлия Кальвина: «Люблю Иркутск и мне реально хочется изменить наш регион к лучшему»

Юлия Кальвина, недавно вступившая в должность Управляющей Иркутским отделением № 8586 ПАО Сбербанк, провела первую региональную пресс-конференцию с журналистами СМИ Иркутской области: гг. Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска, Черемхово. Топ-менеджер банка рассказала о стратегических задачах, возложенных на отделение, объединяющее офисы и направления Сбера в Иркутской области, представила новые проекты, запланированные к реализации в 2021 году.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Мне, как и всему коллективу Иркутского отделения Сбербанка, реально хочется изменить нашу область к лучшему. И мы последовательно именно к этому идем, на это ориентированы многие программы Сбербанка. Например, проект по развитию южного побережья Байкала, у нас есть много интересных планов и идей и по продвижению Иркутска среди туристов. И очень хочется, чтобы все жители области воспринимали Сбер не просто, как масштабный и значимый по оборотам банк, но и как организацию, которая ответственно подходит к бизнесу и тому, какой след от своей деятельности мы оставляем в обществе. В этом году, например, у нас начнется реализация проекта по т.н. «зеленому финансированию»,он станет новым и интересным стимулом для компаний, которые, как и Сбер, осознанно сохраняют окружающую среду».

В Сбербанке в настоящее время разрабатывается проект по определению т.н. экологического индекса, который будет учитываться при кредитовании корпоративных клиентов. В зависимости от влияния их производственной деятельности на экологию, внедрения предприятием технологий и проектов с высоким уровнем переработки, снижения загрязнения окружающей среды, банк будет предоставлять таким компаниям «зеленое финансирование» - скидки при кредитовании или оформлении иных пакетов банковских услуг. Программа льготного кредитования «зеленых» компаний в Сбере планируется к запуску в 2021 году, Иркутская область также станет участником ее реализации.