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Примсоцбанк приготовил «Подарки для любимых»

C 12 февраля по 9 марта держатели всех дебетовых и кредитных карт от Примсоцбанка могут принять участие в акции «Подарки для любимых» и получить кэшбэк 3% за покупки от 500 рублей в следующих категориях товаров:

• Кинотеатры (МСС 7832);
• Цветочные магазины (МСС 5992);
• Автомобильные магазины (запчасти, аксессуары, МСС 5533);
• Салоны красоты, спа-салоны (МСС 7230, 7298);
• Магазины спорттоваров (товары для охоты/рыбалки, МСС 5941).

Акция действует во всех подразделениях банка. Банк начислит кэшбэк до 31 марта, его максимальная сумма составит 3000 рублей. В акции не участвуют карты с программой лояльности «Примсоцбанк-S7 Priority».

Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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