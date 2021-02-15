ПСБ вдвое увеличил объем факторингового портфеля по итогам 2020 года

В 2020 году ПСБ и его дочерняя компания «МСП Факторинг» нарастили факторинговый портфель на 88% по сравнению с предыдущим годом — почти до 95 млрд рублей.



В прошлом году ПСБ увеличил клиентскую базу на 23%, а средняя сумма сделки за год выросла практически в два раза и составила 54 млн рублей. Были запущены крупные партнерские программы в новых для факторингового бизнеса ПСБ отраслях: нефтегазовой и машиностроительной. Наибольший объем сделок был заключен в сфере производства машин и оборудования, оптовой торговли электрооборудованием и непродовольственными товарами.



"Двукратный рост факторингового портфеля во многом был обеспечен масштабной цифровизацией бизнеса и расширением продуктовой линейки. В частности, мы реализовали возможность полного цифрового взаимодействия с клиентом: ПСБ первым на рынке запустил услугу онлайн-факторинга, которая стала особенно востребована во время коронавирусных ограничений. ПСБ активно участвовал в госпрограммах экономической поддержки бизнеса, в том числе автопроизводителей, были заключены сделки в области факторинга фондов капитального ремонта и энергосервисных контрактов, а также в программах финансирования цепи поставок. Все это позволило ПСБ занять 8,6% факторингового рынка России по итогам 2020 года", - отметил Иннокентий Воловик, управляющий директор ПСБ по факторингу.



По итогам 2020 года ПСБ поднялся на четвертое место в ТОП-5 рейтинге факторинговых компаний России.