Россельхозбанк: кризис приведет к ренессансу малых форм хозяйствования на продовольственном рынке

Российская экономика переживает трансформацию под воздействием кризиса. Для продовольственного рынка основными трендами стали резкий рост спроса на российские продукты за рубежом и изменение модели потребления на внутреннем рынке. Спрос сместился из ресторанов в розничную торговлю, которая в свою очередь потеряла часть потребителей из-за взрывного роста онлайн-заказов. Центр отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка прогнозирует, что конкуренция в интернет-ритейле между розничными сетями и онлайн-маркетплейсами продолжит расти, что придаст дополнительный импульс развитию малых форм хозяйствования.

По данным Росстата, в 2020 оборот розничной торговли упал на 4,1% в сопоставимых ценах, оборот организаций общественного питания упал на 20,7%. По оценке ЦОЭ, российский рынок онлайн-торговли превысил отметку в 3 трлн рублей, доля интернет-торговли продовольственными товарами выросла с 6 до 9%. В перспективе нескольких лет доля онлайн-торговли в России будет подтягиваться до наиболее продвинутых в этом плане Великобритании, Германии, США, где этот показатель составляет около 15%, в Китае – около 30%.

«Переход к модели потребления онлайн начался до кризиса, но кризис значительно ускорил этот процесс. Логично предположить, что по мере возвращения к привычной жизни темпы роста онлайн-торговли могут незначительно снизиться, но конкуренция в интернет-ритейле между сетевой розницей и специализированными маркетплейсами, такими как Свое Родное продолжит расти. Фактором развития рынка интернет-торговли продовольственными товарами станет рост доли фермерской продукции в общем объеме производства сельхозтоваров в России», - отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов.

За десять лет с 2010 по 2020 гг. производство фермерской продукции в России выросло в 5 раз до 873,4 млрд. руб. Доля фермеров в общем объеме производства увеличилась в два раза с 7% до 14%. По прогнозу ЦОЭ, доля фермерских хозяйств в АПК в следующие 5 лет вырастет до 18-20%. Встраивание фермеров в производственно-сбытовые цепочки и прямые продажи фермерской продукции важны для диверсификации и поддержания устойчивости всего АПК.

«На примере запущенной Россельхозбанком в 2020 году платформы Своё Родное мы видим, что на насыщенном рынке продуктов питания ценовой фактор начинает уходить на второй план. Потребитель больше обращает внимания на качество, вкус, экологичность и географическую близость производства продукта, что открывает возможности наращивания производства фермерскими хозяйствами. Развитие онлайн-торговли позволяет фермерам существенно сократить сбытовую цепочку от производителя до конечного потребителя, выведя из нее значительную часть розничного звена», - прокомментировал Андрей Дальнов.

На данный момент в производстве продукции сельского хозяйства преобладают крупные и средние организации. Они выполнили свою роль и насытили рынок относительно дешевыми продуктами питания. Самой убедительной иллюстрацией насыщения рынка является достижение абсолютного рекорда по потреблению мяса в России. По предварительной оценке, в 2020 г. потребление составило около 77 кг. Столько мяса россияне не потребляли никогда – ни в РФ, ни в РСФСР, ни до революции.

С ростом доходов населения конкурентоспособность связок «фермеры – несетевые рестораны», «фермеры – онлайн-маркетплейс – потребитель» будет расти по отношению к связке «крупные комплексы – федеральные розничные сети». Рост онлайн-торговли также будет означать, что сократится доля импульсивных покупок, которые обычно осуществляются в специально таким образом спланированных лабиринтах супермаркетов и гипермаркетов. Более рациональный выбор – это выбор в пользу простых, вкусных, насыщенных необходимыми аминокислотами и жирами продуктов.

Россельхозбанк развивает экосистему Своё Родное - виртуальный маркетплейс, с помощью которого любой россиянин с экрана компьютера или телефона может заказать фермерские продукты с доставкой на дом. Платформа объединяет более 4000 фермерских хозяйств, содержит информацию о 10 000 товаров из более чем 70 регионов страны. Согласно исследованию Россельхозбанка, в период предновогодних каникул первую тройку самых востребованных категорий товаров составляют сыры и молочная продукция, икра и красная рыба, а также сладости.