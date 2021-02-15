Число заболевших коронавирусом в Иркутской области идет на спад

Эпидемия постепенно идет на спад. По данным оперштаба, на 15 февраля в Иркутской области за сутки зафиксировано 246 случаев заболевания COVID-19. Это ниже, чем в предыдущий день, когда было зафиксировано 248 заболевших. Всего с начала пандемии заболели 52,7 тысячи человек.

В Иркутской области за минувшие сутки скончались еще семеро зараженных коронавирусом. Все они умерли от COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса скончались 1792 человека, еще 217 зараженных умерли от иных заболеваний.