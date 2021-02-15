Модернизация на Братском алюминиевом заводе идет по графику

Все мероприятия, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме. Продолжается внедрение технологии «ЭкоСодерберг», системы автоматизированной подачи сырья (АПС) в корпусах электролиза, строительство "сухих" газоочистных установок. Кроме того, в 2020 году произведена поставка и вовлечение в производство ПАМ, использующей гибридный пек РУТГЕРС.

БрАЗ является одним из ключевых участников федеральной программы "Чистый воздух". Размер экологических платежей завода в прошлом году вырос в четыре раза и составил порядка 292, 5 млн рублей.

«Все мероприятия у нас идут по плану. Отмечу, что по снижению валовых выбросов мы даже опережаем предварительные расчёты. Это говорит о том, что эффективность внедрения сухих СГОУ, разработанных РУСАЛом, выше проектных показателей. «Сухие» газоочистные установки обеспечивают улавливание фторидов и пыли на 99,8%. Фторированный глинозем после «сухой» очистки возвращается в технологический процесс электролиза», – прокомментировал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.

В конце прошлого года за разработку системы «сухой» газоочистки РУСАЛ получил премию Вернадского в номинации "Инновационные экологически эффективные технологии в промышленности и энергетике".

В 2020 году произведена поставка и частичное вовлечение в производство ПАМ, использующей гибридный пек РУТГЕРС. В 2021 году БрАЗ планирует перейти на стопроцентное использование гибридного пека в подштырьевой анодной массе, что позволит снизить выброс бензапирена.

Информация о заводе

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей и экспортеров первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.