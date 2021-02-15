В Иркутской области сократят количество коек для ковидных больных

Как сообщил на заседании оперштаба Губернатор Игорь Кобзев, на этой неделе сокращается более 600 коек, которые были перепрофилированы для лечения пациентов с СOVID-19. Сегодня в медучреждениях Приангарья функционирует 3279 коек, свободный коечный фонд – 41 %. После перепрофилирования будет функционировать 2640 ковидных коек.

По словам губернатора, 11 медучреждений региона возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи.

– К привычному режиму работы возвращаются как крупные госпитали, так и районные больницы. Это учреждения в Иркутске, Саянске, Зиме, Усолье-Сибирском, Железногорске-Илимском, Новонукутском, Баяндае, Нижнеудинске, - сообщил глава региона.

Как доложил министр здравоохранения региона Яков Сандаков, сегодня оказание плановой медицинской помощи в полном объёме возобновили в Ангарском перинатальном центре. В октябре 2020 года в связи с острой необходимостью увеличения коечного фонда в центре развернули койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. На базе медучреждения работал родильный зал и операционный блок для экстренной помощи, рожениц без патологий направляли для родоразрешения в Усолье-Сибирское и Иркутск. Специалисты провели комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий и многократную дезинфекцию. Медучреждение начало обеспечение госпитализации беременных женщин, рожениц и родильниц в стационар.