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Аудиогид по православным храмам создан в Иркутском районе

Специалисты библиотеки подготовили аудиогид  по православным храмам Иркутского района Иркутской области. Он позволяет в онлайн-режиме познакомиться с историей 10 храмов.

Это Свято-Троицкий храм в Хомутово, церковь Успения Пресвятой Богородицы в Оёке, церковь Сорока мучеников Севастийских в деревне Ревякина, церковь Спаса Нерукотворного Образа в Урике, Казанская церковь в Усть–Куде, Троицкая церковь в Максимовщине, Церковь в честь Казанской Иконы Божией Матери в Смоленщине, Свято-Никольская церковь в Листвянке, Покровская церковь в Пивоварихе и Никольская церковь в Большом Голоустном.

– Сегодня Иркутский район невозможно представить без православных храмов. Совершенно справедливо их называют архитектурными достопримечательностями, которые не только украшают деревни и сёла, но и выделяют среди других районов Сибири, – отметила директор Межпоселенческой районной библиотеки Ольга Шкилевич.

Аудиогид представлен на интернет платформе izi.travel. Он доступен по ссылке: https://izi.travel/ru/031e-pravoslavnye-hramy-irkutskogo-rayona/ru, а также по QR-коду: 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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