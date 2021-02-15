Банк «Открытие» предоставил мезонинное финансирование компании Whoosh

Банк «Открытие» завершил сделку по предоставлению мезонинного финансирования технологичной компании Whoosh сектора кикшеринга (аренда электросамокатов) в размере более 1 млрд рублей.

В результате сделки «Открытие» стал основным кредитующим банком компании. Whoosh — технологический стартап. Компания разрабатывает платформу микромобильности, которая позволяет управлять процессами и оказывать услуги в сфере шеринга средств индивидуальной мобильности, закрывающих потребность транспорта последней мили. На данный момент компания управляет одноименным шерингом (сервис краткосрочной аренды электросамокатов) Whoosh.

Екатерина Чиркова, старший вице-президент банка «Открытие», директор департамента по работе с корпоративными клиентами: «Мы рады выступить основным финансирующим банком для целей масштабирования инновационного бизнеса компании Whoosh. Желаем успехов и реализации поставленных амбициозных целей. Уверены, что цели будут достигнуты, а планы реализованы».

Дмитрий Чуйко, основатель Whoosh: «Для нас это важный новый шаг к более динамичному и инновационному развитию, позволяющий масштабировать бизнес компании и упрочить лидирующие позиции».

Тимур Хамраев, вице-президент банка «Открытие», генеральный директор «Открытие Капитал»: «Для нас это знаковая сделка мезонинного финансирования в инновационном секторе. Мы очень рады сотрудничеству, и рады инвестировать в динамично развивающуюся компанию с профессиональной командой, которая улучшает качество жизни в большом городе и желаем им больших успехов»

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.