В Иркутске изменят схему размещения нестационарных торговых объектов

В Иркутске в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) будут внесены изменения. Их расположение учитывает необходимость развития территории и обеспечение населения торговыми объектами, сообщает пресс-служба мэрии.

– В первую очередь мы проанализировали предложения от предпринимателей, которые ранее были недовольны исключениями мест из Схемы. В текущем проекте схемы рассматривается добавление 190 торговых объектов. Таким образом, после внесения этих мест в схему, в 1 квартале 2021 года по количеству НТО мы вернемся практически на уровень начала 2019 года. И конечно, есть места, которые исключены из Схемы по обоснованным причинам – в местах, где находятся НТО, проходят инженерные сети, коммуникации. Городская среда должна развиваться, а бесконтрольное расположение НТО портит внешний вид города, – отметил и.о. заместителя мэра – председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Иван Фоминых.

Представители предпринимательского сообщества подчеркнули, что они готовы к конструктивному диалогу с городской властью. Для стабильной работы им необходима пролонгация действующих договоров на длительный срок, чтобы они могли вкладывать средства в модернизацию торговых помещений, благоустройство территории вокруг и т.д.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Лабыгин заявил, что со всеми НТО, которые в настоящее время попадают в действующую схему, необходимо продлить договоры на срок не менее 7 лет без проведения торгов. Проведение торгов возможно только на свободные для размещения места.

– Если для государственных или муниципальных нужд необходимо освободить земельный участок, то нужно предоставить компенсационное равнозначное место, – отметил Андрей Лабыгин. – Если схема размещения нестационарных торговых объектов станет приложением к Генеральному плану Иркутска, то это также снимет ряд вопросов на будущее.

Напомним, что размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. В 2019 году прошлым руководством города были исключены из Схемы НТО 757 мест размещения в связи с тем, что 414 мест были фактически свободными, 55 мест – в связи с проведением ремонта автомобильных дорог, 193 места – в связи с перенасыщением торговыми площадями, 95 мест – в связи с реконструкцией НТО в объекты капитального строительства или регистрацией прав собственности на земельные участки, в границах которых размещены НТО. При этом, в 2019 году было добавлено 214 новых мест.