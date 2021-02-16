Почему чартеры на Байкал – это плохо

Такое мнение высказала SIA.RU Татьяна Постникова, гид и организатор туров по Байкалу.

Чартеры не нужны, они снижают ценовую планку, перегружают инфраструктуру в топовые даты и не дают прибыли региону, считает она:

– В высокий сезон инфраструктура и так загружена туристами. А если будут чартеры, то есть низко-ценовой сегмент туризма, нагрузка будет еще больше. Я считаю, это не то, что нужно байкальской инфраструктуре. Все-таки отдых на Байкале – эксклюзивный отдых, это не Таиланд. В этом смысле, чартеры – это плохо. Замечу, что в этом году чартеров нет, но забронировать места невозможно, с транспортом проблемы. Страшно подумать, что бы было, если бы сейчас в Иркутск летали чартеры, – говорит Татьяна.

Ранее в многочисленных стратегиях по развитию туризма в Иркутской области не раз заявлялось о необходимости изменения целевого портрета туриста, приезжающего на Байкал. Так, в проекте «Южно побережье Байкала» ставилась цель – в течение 4-5 лет увеличить в 3 раза средний чек пребывания туриста в Иркутской области с $500 до $1500, увеличить средний срок пребывания туриста с 4 до 7 дней, увеличить в 2 раза турпоток, с 1,7 млн человек до 3,0 млн человек в год. Пока, по мнению экспертов, у нас сложилась ситуация, когда к нам приезжают неискушенные туристы с небольшим количеством денег.